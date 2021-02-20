05:41 (мск), источник: Daily Storm
Человек погиб при обрушении фабрики в Норильске
На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, под завалы попали несколько человек. Извлечь
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Еще двоих на данный момент не нашли. На месте происшествия разбирают завалы, работают более 180 человек и 50 единиц техники.
«20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: город Норильск, улица Горная, 27. Один человек умер в больнице, продолжается поиск еще двух человек», — приводит ТАСС сообщение
Троих человек удалось спасти
Прокуратура Красноярского края начала проверку соблюдения техники безопасности на фабрике, сообщил журналистам прокурор Норильска Владимир Большунов. Следственый комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». Как сообщили на предприятии, после обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции. Цеха фабрики занимаются обогащением вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистых и вкрапленных руд Октябрьского и Талнахского месторождений.