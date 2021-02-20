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05:41 (мск), источник: Daily Storm

Человек погиб при обрушении фабрики в Норильске

На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, под завалы попали несколько человек. Извлечь из-под упавшей галереи удалось четырех человек, один из них скончался в больнице.

Еще двоих на данный момент не нашли. На месте происшествия разбирают завалы, работают более 180 человек и 50 единиц техники.

«20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: город Норильск, улица Горная, 27. Один человек умер в больнице, продолжается поиск еще двух человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

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Троих человек удалось спасти из-под завалов, они получили травмы средней тяжести, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых. Еще двое смогли выбраться самостоятельно. По словам представителя экстренных служб, на месте происшествия работают 181 человек и 56 единиц техники, из них от МЧС 130 человек и 17 единиц техники.

Прокуратура Красноярского края начала проверку соблюдения техники безопасности на фабрике, сообщил журналистам прокурор Норильска Владимир Большунов. Следственый комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». Как сообщили на предприятии, после обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции. Цеха фабрики занимаются обогащением вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистых и вкрапленных руд Октябрьского и Талнахского месторождений.

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