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15:19 (мск), источник: ТАСС

В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом A (H5N8)

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила в субботу на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Учеными центра “Вектор” выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A (H5N8).

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По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро», — сказала она.

Случаи передачи от человека к человеку

Случаи передачи нового типа вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы, заявил Попова.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», — сказал Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, «насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время».

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«Это научное открытие наших ученых, института “Вектор” Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики. Время для этого у нас сегодня есть», — подчеркнула главный санитарный врач России.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.

«Данные о первом в мире случае инфицирования человека гриппом A (H5N8) уже направлены в адрес Всемирной организации здравоохранения. Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в своих результатах», — сказала она.

«“Вектор” Роспотребнадзора уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А (H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер», — добавила Попова.

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