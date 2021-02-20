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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Потанин: авария на фабрике «Норникеля» произошла из-за грубого нарушения техники безопасности

Вероятной причиной обрушения здания Норильской обогатительной фабрики является нарушение техники безопасности, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он добавил, что в целом компания прилагает недостаточно усилий в вопросах промышленной безопасности. В результате ЧП погиб один человек, пострадали пятеро, еще двое — под завалами. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что они погибли. Акции компании ускорили падение.

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«Данная авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия», — сказал Потанин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей.

Глава «Норникеля» также заявил, что компания ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах и в ближайшие пять лет планирует инвестировать около 100 млрд руб. в промышленную безопасность.

«В “Норильском никеле” этим вопросам уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем», — сказал он.

На новостях о ЧП акции «Норникеля» усилили падение. К 14:00 они торгуются на Московской бирже на уровне 27 120 тыс. за штуку (-3,7%).

Котировки MNOD от TradingView

Обрушение конструкции произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м.

СКР возбудил уголовное дело ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.

Это не первая авария на предприятиях «Норникеля» за последний год. В мае 2020 года из-за разлива дизельного топлива из одного из резервуаров под Норильском в местные воды и грунт попало около 21 тыс. тонн топлива. В феврале 2021 года по иску Росприроднадзора суд взыскал с компании рекордные 146 млрд руб. в качестве штрафа. Из-за разлива нефти чистая прибыль «Норникеля» упала на 39%

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