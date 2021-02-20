Потанин: авария на фабрике «Норникеля» произошла из-за грубого нарушения техники безопасности

«Данная авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия», — сказал Потанин журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей.
Глава «Норникеля» также заявил, что компания ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах и в ближайшие пять лет планирует инвестировать около 100 млрд руб. в промышленную безопасность.
«В “Норильском никеле” этим вопросам уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем», — сказал он.
На новостях о ЧП акции «Норникеля» усилили падение. К 14:00 они торгуются на Московской бирже на уровне 27 120 тыс. за штуку (-3,7%).
Обрушение конструкции произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м.
СКР возбудил уголовное дело ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.
Это не первая авария на предприятиях «Норникеля» за последний год. В мае 2020 года из-за разлива дизельного топлива из одного из резервуаров под Норильском в местные воды и грунт попало около 21 тыс. тонн топлива. В феврале 2021 года по иску Росприроднадзора суд взыскал с компании рекордные 146 млрд руб. в качестве штрафа. Из-за разлива нефти чистая прибыль «Норникеля» упала на 39%