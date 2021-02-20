Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 февраляЗапуск станции "Мир", первая женщина в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
19:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Протесты в Мьянме: полиция применила боевые патроны, двое погибших

Два человека погибли, еще по меньшей мере двадцать человек пострадали в ходе разгона акции протеста во втором по величине городе Мьянмы Мандалай.

Источник: Reuters

В Мандалае, как и в еще нескольких городах страны, в субботу проходили акции протеста противников военного переворота, произошедшего в Мьянме в начале февраля.

Участники акции протеста требовали освобождения арестованного лидера страны — Аун Сан Су Чжи.

Новость
Путч в Мьянме: полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ

Некоторые из участников протеста стреляли из рогаток в полицейских, в ответ полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по протестующим. О том, что полицейские применили боевые патроны, стало ясно позже, изначально сообщалось, что полиция стреляла резиновыми пулями.

Один участник акции протеста скончался от ранения в голову, еще один человек получил ранение в грудную клетку, после чего скончался, сообщают волонтеры-медики.

Полиция пока не прокомментировала произошедшее.

В субботу в Янгоне проходили похороны 20-летней девушки, которой выстрелили в голову на демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов, начавшейся в стране после того, как 1 февраля армия захватила власть, арестовав гражданское правительство.

В Янгоне в субботу хоронили Мья Тхве Тхве Хайинг, которая была ранена 9 февраля | Источник: EPA

Мья Тхве Тхве Хайинг была ранена 9 февраля, когда полиция разгоняла масштабные протесты в столице Нейпьидо с применением водометов, а также резиновых пуль и боевых патронов. По словам врачей, девушка получила огнестрельное ранение.

Врач на условиях анонимности сообщил правозащитной организации Human Rights Watch, что металлическая пуля вошла в голову в районе правого уха. В больнице Мья Тхве Тхве Хайинг находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения, но 19 февраля скончалась.

Новость
Мьянма: как Аун Сан Су Чжи была символом борьбы за свободу, но разонравилась Западу

Военный переворот

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Тогда мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны — в том числе, фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина — под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

Также военные ввели комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах.

На прошлой неделе военные наделили себя правом задерживать людей на сутки без решения суда, а также запретили журналистам называть их приход к власти переворотом.

В начале этой недели Аун Сан Су Чжи были предъявлены новые обвинения — в том, что она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий. Ранее Аун Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.
Аун Сан Су Чжи с 1 февраля находится под арестом | Источник: GETTY IMAGES

Вскоре после переворота в стране начались массовые акции протеста против захвата власти военными и ареста фактического лидера государства Аун Сан Су Чжи. Несмотря на запрет собираться большими группами и комендантский час, на улицы крупнейших городов — Янгона, Нейпьидо, Мандалая и некоторых других — выходят десятки тысяч людей.

Новость
ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в видео с тренировкой

Мьянма управлялась военными режимами с 1962-го по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек, а в 2007-м — порядка 30.

В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.

На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи, которая на более 30 лет оставалась признанным лидером борьбы за демократию.

На выборах в ноябре прошлого года партия Аун Сан Су Чжи — «Национальная лига за демократию» — победила с большим преимуществом, набрав достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Военный переворот в Мьянме
 Навального приговорили к штрафу по делу о клевете на ветерана
Приговор Алексею Навальному. Эфир Би-би-си в "Фейсбуке"
В России выявили первый в мире случай заражения гриппом A(H5N8)
Навального оштрафовали на 850 тыс. рублей за клевету на ветерана
«Зенит» вылетел из Кубка России по футболу
Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»
Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета (фото)
«Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке России (трансляция)
Как «эскимо»: в Саудовской Аравии снег замело песком (фото)
Hi-Tech
Появился Clubhouse для Android. Как скачать Как скачать долгожданное приложение. И нужно ли
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Документы на новое пособие в 15 000 руб. можно будет подать с 1 апреля
Новая выплата от ПФР в 15 000 рублей: кто может на нее рассчитывать
Gnezdo.ru
5 актеров, которые развелись, а потом вернули жену
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Жизнь в СССР и нынешняя. Разница налицо
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь