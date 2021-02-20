17:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Гендиректора ТГК-2 обвинили в монополизации рынка
Следствие считает, что действиями Надежды Пинигиной была создана угроза энергетической безопасности целой области.
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Задержанная в Москве, а затем этапированная в Архангельск генеральный директор крупной энергетической компании ТГК-2 Надежда Пинигина подозревается в злоупотреблениях и налоговых махинациях.
Главу ТГК-2 Надежду Пинигину доставили из Москвы в Архангельск, где следователи регионального управления СКР вынесли постановление о привлечении ее в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Само дело было возбуждено на днях в отношении руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО ТГК-2, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн руб.
Организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка почти на 300 млн руб., а ее кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд. При этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.
Следствие считает, что Пинигина и еще один фигурант, имя которого пока не называется, «приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО “Архоблэнерго” и последующее его банкротство», с целью монополизации и получения контроля над
В СУ СКР отметили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов Службы экономической безопасности ФСБ и региональной полиции. Предполагается, что уже в субботу
В ПАО, подтвердив задержание своего
Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия, входящие в ТГК-2, действуют в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Македонии.
Николай Сергеев