Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 февраляЗапуск станции "Мир", первая женщина в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Гендиректора ТГК-2 обвинили в монополизации рынка

Следствие считает, что действиями Надежды Пинигиной была создана угроза энергетической безопасности целой области.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Задержанная в Москве, а затем этапированная в Архангельск генеральный директор крупной энергетической компании ТГК-2 Надежда Пинигина подозревается в злоупотреблениях и налоговых махинациях.

По версии следствия, женщина и ее сообщники создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области.

Главу ТГК-2 Надежду Пинигину доставили из Москвы в Архангельск, где следователи регионального управления СКР вынесли постановление о привлечении ее в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Само дело было возбуждено на днях в отношении руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО ТГК-2, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

Читайте также
Спад потребления не сдержал стоимость энергии

По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн руб.

Организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка почти на 300 млн руб., а ее кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд. При этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.

Следствие считает, что Пинигина и еще один фигурант, имя которого пока не называется, «приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО “Архоблэнерго” и последующее его банкротство», с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

В СУ СКР отметили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов Службы экономической безопасности ФСБ и региональной полиции. Предполагается, что уже в субботу топ-менеджеру ТГК-2 судом будет избрана мера пресечения.

В ПАО, подтвердив задержание своего топ-менеджера, отметили, что в компании отсутствует информация, что именно стало поводом для этого. В ТГК-2 надеются, что в самое ближайшее время ситуация прояснится, полагая, что сейчас не самый удачный период для проведения следственных действий в отношении ее руководителя, поскольку разгар отопительного сезона. При этом было отмечено, что ТГК-2 продолжает работать в штатном режиме.

Согласно информации, размещенной на сайте ПАО, ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия, входящие в ТГК-2, действуют в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Македонии.

Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков рассказал, почему Путин до сих пор не генерал
Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске
В России выявили первый в мире случай заражения гриппом A(H5N8)
Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»
Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета (фото)
«Зенит» принимает «Арсенал» в Кубке России (трансляция)
Жгут книги и берут воду из бассейнов: как россияне зимуют в США
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Синоптики предупредили об ужасном холоде
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Самые желанные трофеи с полей Второй Мировой
Авто
Егоров назвали самыми частыми виновниками ДТП В топ страховщиков по аварийности также попали водители с именами Евгений и Андрей
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Принцесса Евгения показала первые фото с сыном Внучка Елизаветы II родила мальчика в начале февраля
Новости партнеров
Команду Навального впору привлечь за госизмену после этого обращения к США
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Ещё один ляп, который опровергает реальность фильма про дворец в Геленджике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь