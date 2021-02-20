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18:54 (мск), источник: ТАСС

Навального признали виновным в клевете в отношении ветерана

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (“Клевета”)», — зачитывает приговор судья Вера Акимова. О назначенном наказании станет известно позднее.

По словам Акимовой, суд учел позицию Навального, который не признал вину и заявил, что не хотел никого оскорбить, а его высказывания носили оценочный характер и относятся ко всем, кто поддержал поправки в Конституцию РФ, а не только к ветерану Игнату Артеменко.

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«Вина Навального подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего и экспертизами», — отмечается в приговоре судьи. По ее словам, являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел «умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего».

Навальный слушал приговор в наручниках под усиленным конвоем бойцов второго оперативного полка полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

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