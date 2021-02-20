Суд назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей за клевету на ветерана

«Суд постановил назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей», — говорится в приговоре судьи Веры Акимовой.
Судья не нашла отягчающих обстоятельств, а смягчающим признала наличие у Навального несовершеннолетнего ребенка.
«Присоединить это наказание к наказанию, предусмотренному приговором Замоскворецкого суда по ст. 159 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 3,5 года колонии со штрафом 850 тыс. рублей. Исполнение наказания назначить раздельно», — отмечается в приговоре.
Суд счел вину Навального полностью доказанной материалами дела и пришел к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы.