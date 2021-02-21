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05:08 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека задержаны в связи с гибелью рабочих в Норильске

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части дробильного цеха, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Источник: РИА Новости/СК

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО “Медвежий ручей”, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста “Норильскникельремонт”, отвечающий за допуск сотрудников к работам», — говорится в сообщении.

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