05:08 (мск), источник: ТАСС
Четыре человека задержаны в связи с гибелью рабочих в Норильске
КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и
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«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО “Медвежий ручей”, а также 43-летний сотрудник