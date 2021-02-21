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11:12 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 742. Общее количество инфицированных достигло 4 164 726, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении, по данным штаба, прирост числа заболевших составил 0,3%.

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Источник: AP 2020

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Еврейской автономной области (0,09%), Магаданской области (0,09%), Чеченской Республике (0,11%), Республике Адыгея (0,11%).

В частности, за сутки было выявлено 735 заразившихся в Московской области, 411 — в Нижегородской области, 329 — в Воронежской области, 316 — в Ростовской области, 287 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 367 988 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 012, до 3 713 445. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 601 человек в Московской области, 491 — в Пензенской области, 438 в Нижегородской области, 348 — в Воронежской области, 344 — в Вологодской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 417 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 83 293 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 29 летальных исходов в Московской области, 20 — в Ростовской области, по 18 — в Архангельской области и Пермском крае, 17 — в Краснодарском крае.

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