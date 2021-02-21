В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Еврейской автономной области (0,09%), Магаданской области (0,09%), Чеченской Республике (0,11%), Республике Адыгея (0,11%).
В частности, за сутки было выявлено 735 заразившихся в Московской области, 411 — в Нижегородской области, 329 — в Воронежской области, 316 — в Ростовской области, 287 — в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 367 988 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 012, до 3 713 445. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 601 человек в Московской области, 491 — в Пензенской области, 438 в Нижегородской области, 348 — в Воронежской области, 344 — в Вологодской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 417 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 83 293 пациента.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 29 летальных исходов в Московской области, 20 — в Ростовской области, по 18 — в Архангельской области и Пермском крае, 17 — в Краснодарском крае.