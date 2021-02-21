20:53 (мск), источник: РБК
ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта
Информация о том, что на российском рынке наблюдается дефицит цветочной продукции
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«Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий», — говорится в сообщении.
Таможенное оформление, как отмечают в ведомстве, идет без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения фур с цветами. В Московском областном ЦЭДе и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска, заверили в ФТС.
«В результате товар выпускается день в день», — заявляют в
Таможенники утверждают, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. В ФТС также заявили, что сообщения о дефиците могли быть инициированы теми, кто заинтересован в реализации серых схем по ввозу цветов в преддверии праздников.
Президент Ассоциации цветочного ретейла Артем Николашин в беседе с «РБК Санкт-Петербург» заявил, что практически от каждого участника рынка в ассоциацию поступает информация о задержках цветочной продукции.
«Машины отконвоированы в Смоленскую и Московскую область, где они удерживаются на временных складах без объяснения причин. Без соблюдения температурного режима; досматриваются долго и непонятно зачем. Насколько мы знаем, все документы были в порядке, акты
По оценкам ассоциации, через Белоруссию ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60−80%. Представители рынка говорят, что поставки из Белоруссии оказались почти полностью заблокированы в период самого высокого спроса на цветы.
«Дефицит уже есть, цветочной продукции элементарно не хватает. Подорожание будет в