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20:53 (мск), источник: РБК

ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта

Информация о том, что на российском рынке наблюдается дефицит цветочной продукции из-за задержек на таможне, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). На дефицит цветов ранее пожаловались представители рынка. По их словам, причиной стали задержки фур на таможне.

Источник: Агентство «Москва»

«Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий», — говорится в сообщении.

По данным ФТС, с 15 по 20 февраля в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 1453 т срезанных цветов и бутонов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (592 т), и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го (635 т).
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Таможенное оформление, как отмечают в ведомстве, идет без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения фур с цветами. В Московском областном ЦЭДе и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска, заверили в ФТС.

«В результате товар выпускается день в день», — заявляют в пресс-службе, отмечая, что на столичный регион приходится основной объем ввоза цветов.

Таможенники утверждают, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. В ФТС также заявили, что сообщения о дефиците могли быть инициированы теми, кто заинтересован в реализации серых схем по ввозу цветов в преддверии праздников.

Накануне представители логистических компаний сообщали «РБК Санкт-Петербург», что при оформлении цветов на таможне возникли задержки, которые могут привести к дефициту.

Президент Ассоциации цветочного ретейла Артем Николашин в беседе с «РБК Санкт-Петербург» заявил, что практически от каждого участника рынка в ассоциацию поступает информация о задержках цветочной продукции.

«Машины отконвоированы в Смоленскую и Московскую область, где они удерживаются на временных складах без объяснения причин. Без соблюдения температурного режима; досматриваются долго и непонятно зачем. Насколько мы знаем, все документы были в порядке, акты санитарно-эпидемического контроля также имеются», — говорил он.

По оценкам ассоциации, через Белоруссию ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60−80%. Представители рынка говорят, что поставки из Белоруссии оказались почти полностью заблокированы в период самого высокого спроса на цветы.

«Дефицит уже есть, цветочной продукции элементарно не хватает. Подорожание будет в два-три раза точно. Если ситуация не разрешится к 8 марта, то цветы будут на вес золота в этот день», — считает Николашин. По его мнению, все розничные магазины будут пытаться компенсировать свои потери повышением наценки и ростом цен на цветы, а пострадает в итоге конечный покупатель.

Во время загрузки произошла ошибка.
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