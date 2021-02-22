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09:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Финансисты обозначили оптимальную сумму «подушки безопасности»

Оптимальная сумма «подушки безопасности», которая нужна для жизни в период смены работы, восстановления после серьезной болезни или в случае незапланированных трат, должна составлять несколько среднемесячных доходов семьи. Об этом пишет агентство «Прайм».

Источник: Reuters

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков подчеркнул, что пандемия внесла коррективы в размер этих накоплений, доказав, что поиск работы может затянуться на полгода и более. Поэтому «подушка», по его словам, должна равняться шести-девяти месячным доходам семьи.

Кроме того, международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер уверен, что сумма должна быть еще выше — до годового расхода. Это позволит не бояться внезапного увольнения и других обстоятельств.

По данным опроса холдинга «Ромир» за 2020 год, в среднем расходы на семью из трех человек, в которой двое работают, составляют 85,7 тысячи рублей. То есть, для семьи из четырех человек эта сумма вырастет до 100 тысяч. Таким образом, по мнению Гужикова, оптимальная «подушка безопасности» должна составлять 600−900 тысяч рублей.

Опрос показал, что россияне чаще всего копят на крупные покупки, например, электронику, а некоторые начали откладывать деньги на светлое будущее и создание финансовой подушки безопасности. Самой частой целью накоплений служит покупка гаджетов — в среднем на это откладывают 30 тысяч рублей.

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