11:07 (мск), источник: ТАСС
В России умерли из-за коронавируса 337 человек за сутки. Это минимум с 16 ноября
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов
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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 47 летальных исходов в
Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 12 604 за сутки. Общее количество заразившихся достигло 4 177 330, сообщили в штабе.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,07%), Республике Алтай (0,09%).
В частности, за сутки было выявлено 957 случаев заражения в
В настоящее время в России продолжают лечение 367 312 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 943, до 3 726 388. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны 1 018 пациентов в