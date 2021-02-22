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11:07 (мск), источник: ТАСС

В России умерли из-за коронавируса 337 человек за сутки. Это минимум с 16 ноября

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 337 против 417 днем ранее, это минимальный показатель с 16 ноября. Всего от инфекции умерли 83 630 пациентов, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: РИА "Новости"

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 47 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 28 — в Московской области, по 14 — в Краснодарском и Пермском краях, 13 — в Красноярском крае.

Инфицированные и вылечившиеся

Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 12 604 за сутки. Общее количество заразившихся достигло 4 177 330, сообщили в штабе.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,07%), Республике Алтай (0,09%).

В частности, за сутки было выявлено 957 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 728 — в Московской области, 407 — в Нижегородской области, 313 — в Ростовской области, 309 — в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 367 312 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 943, до 3 726 388. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 018 пациентов в Санкт-Петербурге, 597 — в Московской области, 423 — в Нижегородской области, 356 — в Пензенской области, 337 — в Краснодарском крае.

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