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14:19 (мск), источник: ТАСС

Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор генерирующей компании ТГК-2 Надежда Пинигина заключена под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей. Такое решение принял в понедельник Ломоносовский районный суд Архангельска, сообщили ТАСС в Архангельском областном суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Пинигиной — заключение под стражу сроком на два месяца», — сообщили ТАСС в суде.

Как уточнили ТАСС в суде, Пинигиной предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 и ст. 199.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и сокрытие налогов в особо крупном размере). Пинигина арестована до 17 апреля 2021 года.

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По данным следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, уголовное дело возбуждено в отношении лиц из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей.

Организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

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Как полагают следователи, кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения «Архоблэнерго» и последующее его банкротство для монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено на основании совместной работы Управления «П» СЭБ ФСБ России, РУ ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. Подозреваемые были задержаны в Москве и Архангельске. По месту их работы и жительства проведены обыски, изъята необходимая документация.

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