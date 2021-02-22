Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Пинигиной — заключение под стражу сроком на два месяца», — сообщили ТАСС в суде.
Как уточнили ТАСС в суде, Пинигиной предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 и ст. 199.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и сокрытие налогов в особо крупном размере). Пинигина арестована до 17 апреля 2021 года.
По данным следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, уголовное дело возбуждено в отношении лиц из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей.
Организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.
Как полагают следователи, кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения «Архоблэнерго» и последующее его банкротство для монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.
Уголовное дело возбуждено на основании совместной работы Управления «П» СЭБ ФСБ России, РУ ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. Подозреваемые были задержаны в Москве и Архангельске. По месту их работы и жительства проведены обыски, изъята необходимая документация.