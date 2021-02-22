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20:24 (мск), источник: Известия

СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание якобы «агента российской разведки», который попытался заполучить и передать чертежи «секретного танка» Т-84БМ «Оплот». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Служба безопасности Украины

Отмечается, что якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России гражданин Украины собирался украсть техническую документацию по разработке и производству танка «Оплот». Информацию о данной технике СБУ назвала закрытой.

Представители контрразведки сообщают, что мужчина пытался привлечь сотрудника Харьковского конструкторского бюро машиностроения, который занимается разработкой танка. По их словам, агент, получив необходимые материалы, отправил их фотокопии российским спецслужбам. Его задержали во время получения данной документации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Ранее, 15 февраля, Украина предоставила американским военным для испытаний или обучения свой танк Т-84. Образец украинской военной техники ранее заметили на полигоне Юма в штате Аризона. Автор статьи пояснил, что, как правило, военные транспортные средства иностранного производства появляются на этом полигоне для обучения американских солдат.

6 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на воинские звания по стандартам НАТО. По словам министра обороны страны Андрея Тарана, данная мера позволит изменить систему управления карьерой солдат на более современную, «отличную от советской».

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