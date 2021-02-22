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21:07 (мск), источник: РБК

Гражданина Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте ведомства. По словам прокурора Матса Люнгквиста, мужчина несколько лет передавал некие данные российскому дипломату за денежное вознаграждение.

Источник: AP 2020

«Он, будучи консультантом на предыдущем месте работы, получал материалы с целью предоставления информации иностранной державе», — заявил Люнгквист. По словам прокурора, деньги, которые получил обвиняемый, показывают, «насколько Россия ценит предоставленную информацию».

Мужчину задержали во время одной из встреч с дипломатом, по данным прокуратуры, обвиняемый получил от него 27,8 тыс. крон ($3,3 тыс.).
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Согласно обвинительному заключению, мужчина незаконно переносил материалы с рабочих компьютеров на свой личный, а затем — на USB-накопители. Также он фотографировал некоторые материалы с экрана рабочего компьютера. Прокуратура считает, что действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность страны.

Имя мужчины в сообщении прокуратуры не уточняется. SVT со ссылкой на Люнгквиста уточняет, что речь идет о подданном королевства, жителе Гетеборга. По его словам, информация, которую он передавал российской стороне, касалась компаний Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где он работал консультантом. Его арестовали в феврале 2019 года.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МИД России.

По утверждению прокуратуры, мужчина с лета 2017 года работал на Службу внешней разведки (СВР) России. Associated Press в марте 2019-го писало, что информацию от него получал офицер российской разведки Евгений Умеренко, который тогда работал в посольстве России.

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По данным агентства, он является «экспертом по промышленному шпионажу» и ранее он выполнял аналогичную роль во время работы в Германии. Как пишет AP, Умеренко покинул страну через три недели после инцидента.

Агентство, ссылаясь на отчет разведслужб, писало, что обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевски, в документах его назвали специалистом по компьютерному моделированию и биофизике. До получения гражданства Швеции он имел российский паспорт.

Газета Expressen писала, что из-за Умеренко произошел дипломатический спор между Москвой и Стокгольмом. В мае 2019-го Россия выслала двух сотрудников посольства Швеции в ответ на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату.

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