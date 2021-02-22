Гражданина Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

«Он, будучи консультантом на предыдущем месте работы, получал материалы с целью предоставления информации иностранной державе», — заявил Люнгквист. По словам прокурора, деньги, которые получил обвиняемый, показывают, «насколько Россия ценит предоставленную информацию».
Мужчину задержали во время одной из встреч с дипломатом, по данным прокуратуры, обвиняемый получил от него 27,8 тыс. крон ($3,3 тыс.).
Согласно обвинительному заключению, мужчина незаконно переносил материалы с рабочих компьютеров на свой личный, а затем — на USB-накопители. Также он фотографировал некоторые материалы с экрана рабочего компьютера. Прокуратура считает, что действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность страны.
Имя мужчины в сообщении прокуратуры не уточняется. SVT со ссылкой на Люнгквиста уточняет, что речь идет о подданном королевства, жителе Гетеборга. По его словам, информация, которую он передавал российской стороне, касалась компаний Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где он работал консультантом. Его арестовали в феврале 2019 года.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МИД России.
По утверждению прокуратуры, мужчина с лета 2017 года работал на Службу внешней разведки (СВР) России. Associated Press в марте 2019-го писало, что информацию от него получал офицер российской разведки Евгений Умеренко, который тогда работал в посольстве России.
По данным агентства, он является «экспертом по промышленному шпионажу» и ранее он выполнял аналогичную роль во время работы в Германии. Как пишет AP, Умеренко покинул страну через три недели после инцидента.
Агентство, ссылаясь на отчет разведслужб, писало, что обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевски, в документах его назвали специалистом по компьютерному моделированию и биофизике. До получения гражданства Швеции он имел российский паспорт.
Газета Expressen писала, что из-за Умеренко произошел дипломатический спор между Москвой и Стокгольмом. В мае 2019-го Россия выслала двух сотрудников посольства Швеции в ответ на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату.