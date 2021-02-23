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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

После взрыва на газопроводе в Оренбургской области прекращен транзит в Казахстан

Прорыв газа произошел на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области, сообщило ГУ МЧС по области. В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что на трубопроводе произошел взрыв. В результате был прекращен транзит газа на территорию Казахстана, сообщает Минэнерго России. Пострадавших нет.

По данным МЧС, прорыв газопровода произошел в 6−7 км от села Мухраново, сообщение об инциденте поступило в 10:40 (8:40 мск).

«Прекращен транзит газа через ГИС “Алексеевка” на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург—Новопсков… Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода “Союз” диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

«По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО “Газпром трансгаз Екатеринбург”», — сказали в правительстве области. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды региона, газовики и экологи. В ближайшее время состоится заседание межведомственного штаба, работу координирует губернатор Денис Паслер, добавили в пресс-службе правительства.

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