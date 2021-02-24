Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после гибели рабочих

Следователи отметили, что в 2018 г. эксперты из Москвы дали заключение, что часть конструкций цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксперты рекомендовали устранить дефекты до конца 2020 г., однако руководство фабрики этого не сделало.
20 февраля на территории фабрики ООО «Медвежий ручей» на площади около 1000 кв.м обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По делу о гибели рабочих на фабрике задержали четырех человек. Арестованы главный инженер и начальник отдела надзора предприятия.