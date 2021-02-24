13:52 (мск), источник: Life.ru
В Горно-Алтайске наградят водителя, который подогнал автобус к окнам горящего ТЦ
Однако сам мужчина себя героем не считает.
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Водителя, который помогал эвакуироваться сотрудникам и посетителям горящего торгового центра в
«Я не считаю, что я совершил героический поступок. Просто, когда я увидел, что люди стоят на втором этаже, подогнал автобус, чтобы попытаться спустить их оттуда. А вот люди, которые подбежали с лестницей, — реальные герои. Найдите их и отблагодарите», — сказал Виталий Денисюк Лайфу.
Напомним, пожар в торговом центре «Ткацкий-1» произошёл сегодня утром. Для того чтобы спастись, люди выпрыгивали со второго этажа на крышу автобуса, который Виталий специально подогнал к зданию.
Роман Имполитов