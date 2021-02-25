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00:53 (мск), источник: РБК

Байден из-за коронавируса продлил режим ЧС в США

Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 в США будет продлен. Соответствующее уведомление направил президент Джо Байден в конгресс, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Источник: Reuters

Режим ЧС длительностью год действовал в стране с 1 марта 2020 года, его срок истекал через три дня.

«Необходимость в режиме чрезвычайной ситуации в стране по-прежнему сохраняется. Пандемия COVID-19 все еще является источником серьезного риска для здоровья и безопасности нации. Более 500 тыс. человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу с COVID-19 с использованием всех возможностей федерального правительства», — приводятся в сообщении слова Байдена.

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Срок продления режима ЧС не уточняется.

23 февраля количество жертв коронавируса в США превысило показатель в 500 тыс. человек. В связи с этим Байден распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак траура по умершим.

По последним данным университета Хопкинса, в Соединенных Штатах заболели коронавирусной инфекцией 28,3 млн человек, более 504 тыс. американцев умерли. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключал, что в 2022 году сохранится необходимость в масочном режиме в общественных местах и во время массовых мероприятий. Отменить обязательное ношение маски, по его словам, можно будет лишь в случае значительного снижения заболеваемости и вакцинации большей части населения страны.

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