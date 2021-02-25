В Забайкалье суд приговорил россиянина Васильева к восьми годам колонии за госизмену

«Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 УК РФ (“Государственная измена”) за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказала пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк. — Приговор вступил в законную силу».
52-летний россиянин Владимир Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву для проведения следственных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он признал свою вину, однако дело в отношении него было рассмотрено в общем порядке.
Она добавила, что после отбытия основного срока наказания Васильеву судом также ограничена свобода еще на год.
Согласно информации из судебной карточки, уголовное дело в отношении Васильева поступило для рассмотрения по существу в конце ноября прошлого года и в закрытом режиме было рассмотрено коллегией из трех федеральных судей за четыре заседания (на одном заседании подсудимый отсутствовал, говорится в картотеке), а через пять часов после того, как суд удалился в совещательную комнату, 3 февраля, ему был провозглашен приговор.
Подобная категория дел в России о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ) рассматривается в закрытом от журналистов, родственников и слушателей режиме, такие дела маркируются грифом «секретно» и «совершенно секретно», так как публикация информации из дела, в том числе в зарубежных СМИ, может нанести ущерб интересам РФ.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая.
За последние два месяца в российских судах это уже третий приговор по статье о госизмене. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Однако, как следует из примечания УК РФ, лицо, совершившее преступления, предусмотренные статьей 275, а также статьями 276 и 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Дела под грифом «секретно»
За последние два года в России по статье 275 УК РФ мера пресечения избрана в отношении более чем 10 человек, среди которых экс-помощник полпреда президента РФ Уральского округа Александр Воробьев, который был задержан в начале июля 2019 года. Он является самым высокопоставленным чиновником, привлеченным к уголовной ответственности по этой статье. Только в Москве за прошедшие два года Лефортовский суд и Московский городской суд избрали и продлили меру пресечения в отношении порядка 20 фигурантов дела, обвиняемых в госизмене и шпионаже.
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