Суд на Украине обязал заблокировать более 400 сайтов, включая ЖЖ и РБК

18:36 (мск), источник: Коммерсантъ
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Суд поручил «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet», ограничив доступ к данным сайтам. Решение вынесено по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением
Среди сайтов, попавших в список, есть ресурсы в доменах .ru, .ua, .com, .org, .net, .top, .info и других. Многие из сайтов посвящены криптовалюте. Есть среди них и СМИ: banki.ru, finovosti.ru, rbc.ru и другие, а также сервис