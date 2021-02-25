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18:42 (мск), источник: Коммерсантъ

В Башкирии задержали вице-премьера

Вице-премьер Башкирии, министр ЖКХ Борис Беляев стал вторым высокопоставленным фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в Кумертау в 2017 году. В четверг Беляев был задержан сотрудниками УФСБ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пресс-службе главы республики подтвердили факт задержания и подчеркнули, что следователей интересуют эпизоды, связанные с предыдущей деятельностью Бориса Беляева: в 2017 году чиновник был главой администрации Кумертау.

Как сообщили «Ъ» информированные источники, в четверг вице-премьер Башкирии, глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев был задержан сотрудниками республиканского УФСБ. «По всей видимости, это случилось по дороге в Уфу. В 12 часов дня он должен был вернуться в министерство, но не доехал. Известно, что после обысков он был доставлен на допрос», — сообщил источник «Ъ».

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В среду утром Беляев выехал в Альшеевский район по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Там министр должен был лично проконтролировать ремонт насосного оборудования в селе Шафраново, где из-за поломки более 300 местных жителей остались без воды.

В пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии информацию о задержании главы ведомства не подтверждали, но и не опровергали. Позднее пресс-служба главы республики дала комментарий по этому поводу. «Речь идет о предварительном общении Бориса Беляева, вице-премьера—министра ЖКХ РБ, со следователями по эпизоду, происшедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики. Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау», — отметили в пресс-службе.

«Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев проходят по эпизоду, который не связан ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями. Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах», — уточнили в пресс-службе.

Министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев был задержан 1 февраля. Чиновнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячный в Кумертау в 2017 году. В то время Кучарбаев руководил ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое выступало госзаказчиком объекта стоимостью 95 млн руб.

По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, зная, что на очистных сооружениях в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, подписал акт о завершении их строительства.

На основании подписанных документов администрация Кумертау, которую в то время возглавлял Борис Беляев, ввела объект в эксплуатацию. В настоящее время Кучарбаев находится под домашним арестом.

В пресс-службах регионального УФСБ и Следственного комитета России официальных комментариев не дают.

Борис Беляев на звонки не отвечал.

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