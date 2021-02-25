23:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Минобороны предъявило иск к бывшему хозяйственнику
В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение гражданского иска Министерства обороны России о взыскании с бывшего руководителя Уфимской
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В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение иска Министерства обороны России к бывшему руководителю Уфимской КЭЧ Минобороны 68-летнему Вячеславу Болло (занимал эту должность в 2010—2011 годах) о взыскании с него 1,7 млрд руб. ущерба.
Иск поступил в суд в ноябре прошлого года. До этого, в июне, Ленинский райсуд признал господина Болло виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) при передаче под застройку земель Минобороны в Уфе.
В уголовном деле
От владельца ГК СУ-10 Валерия Мансурова, говорилось в обвинительном заключении, Вячеслав Болло получил 113,5 млн руб. взятки.
В качестве арендной платы компания должна была предоставить 53 квартиры военнослужащим в новых домах. Однако свои обязательства не исполнила: следствие установило, что фактически военнослужащим было предоставлено лишь три квартиры. В результате Минобороны утратило возможность владения и пользования участками общей кадастровой стоимостью 1,6 млрд руб. Эту сумму министерство посчитало ущербом, причиненным государству.
Он был вторым фигурантом уголовного дела и обвинялся в соучастии в получении взяток (ч. 3 ст. 33 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако в мае Владимир Овчинников скончался. Дело в отношении него было прекращено. Валерий Мансуров был освобожден от уголовного преследования «в связи с деятельным раскаянием» и сотрудничеством со следствием.
Также господину Болло вменялось заключение договоров социального найма в общежитиях Минобороны на улице Летчиков в Затоне, на улицах Коммунистической и Маркса с гражданскими лицами, а не только с военнослужащими и членами их семей. В дальнейшем суды по искам жильцов признали за ними права собственности на жилые помещения. Ущерб от этих действий Минобороны оценило еще в 73 млн руб.
Господин Болло вину по уголовному делу не признал. Факт получения
«Они находятся в федеральной собственности, по которым собственником было принято решение о вовлечении их в хозяйственный оборот. Позже решением собственника участки были переданы муниципалитету», — сообщил Вячеслав Болло.
Представителей Минобороны в суде на первом заседании не было. Судья Регина Фахрутдинова назначила следующее заседание на 23 марта. Он сообщила, что представитель министерства земельных и имущественных отношений Башкирии просил рассмотреть дело с его участием.
В Ленинском райсуде Уфы также рассматривается иск военного прокурора Уфимского гарнизона к Вячеславу Болло, супруге и детям умершего Владимира Овчинникова о взыскании суммы полученной взятки. Соответчиком привлечен Валерий Мансуров.
Влада Шипилова, Уфа