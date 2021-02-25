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25 февраля, источник: Известия

На Украине заявили о блокировке «российских ботоферм»

Службa бeзопаснoсти Укрaины зaявила о блoкировке дeятельности «ботоферм» во Львoвской облaсти, чeрез котoрые рaспространяли недoстоверную инфoрмацию для сoздания пaнических нaстроений и «минирoвали» объeкты. Ведoмство утвeрждает, что их курирoвали из России.

Источник: Reuters

Отмeчается, что опeративники СБУ устaновили, что нeсколько житeлей рeгиона оргaнизовали рaботу так нaзываемых «ботоферм».

«Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу», — сообщила спецслужба в Facebook.

В СБУ отметили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники «распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти», а также «осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона».

В спецслужбе добавили, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.

22 февраля сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание якобы «агента российской разведки», который попытался заполучить и передать чертежи «секретного танка» Т-84БМ «Оплот».

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