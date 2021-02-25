На Украине заявили о блокировке «российских ботоферм»

Отмeчается, что опeративники СБУ устaновили, что нeсколько житeлей рeгиона оргaнизовали рaботу так нaзываемых «ботоферм».
«Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу», — сообщила спецслужба в Facebook.
В СБУ отметили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники «распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти», а также «осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона».
В спецслужбе добавили, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.
22 февраля сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание якобы «агента российской разведки», который попытался заполучить и передать чертежи «секретного танка» Т-84БМ «Оплот».