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03:42 (мск), источник: ТАСС

Reuters: США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

ТАСС, 26 февраля. США в четверг нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Об этом в четверг со ссылкой на двоих представителей администрации США сообщило агентство Reuters.

По его данным, авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке. Как сообщило Reuters, президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара.

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22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району города, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья — за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

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