США нанесли авиаудары по объектам проиранского ополчения в Сирии

«По указанию президента Байдена ВС США ранее этим вечером нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном группами боевиков на востоке Сирии. Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на контингент США и коалиции в Ираке», — говорится в заявлении Пентагона.
Ведомство уточнило, что удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».
«Этот соразмерный военный ответ был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке», — уточняется в сообщении.
Как уточнили источники Politico, США нанесли три отдельных ракетных удара. По информации газеты The Washington Post, есть жертвы. Ни Дамаск, ни Тегеран пока не комментировали произошедшее.
Несколько дней назад ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. В результате обстрела никто не пострадал. Обстрелы так называемой «зеленой зоны», где находятся посольство США и государственные учреждения Ирака, происходят регулярно. В конце декабря 2020 года Вашингтон заявил, что может закрыть посольство в Багдаде в случае, если обстрелы не прекратятся. Ответственность за обстрелы США возлагают на Иран и иракские шиитские группировки.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.