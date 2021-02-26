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10:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц

Школьниц похитила группа вооруженных лиц.

Источник: Reuters

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц в ночь на пятницу из школы-интерната в городе Джангебе на севере Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard со ссылкой на учителей школы и родителей.

Факт похищения подтвердили и местные власти. Похищены дети, заявил представитель губернатора штата Замфара. При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.

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