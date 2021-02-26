10:53 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц
Школьниц похитила группа вооруженных лиц.
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ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц в ночь на пятницу из
Факт похищения подтвердили и местные власти. Похищены дети, заявил представитель губернатора штата Замфара. При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.