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19:17 (мск), источник: Daily Storm

В Хабаровске задержали самого богатого депутата России по делу «крабового короля»

Дмитрия Пашова допросили из-за видео, на котором ловят краснокнижную рыбу, и по другим делам, связанным с Олегом Каном.

Источник: Сахалинская областная Дума

Депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске. В 2020 году деловой журнал Forbes назвал его самым богатым госслужащим России (в его декларации указывался доход в 6,2 миллиарда рублей). Следователи допросили его в связи с публикацией видео про находящегося в розыске «крабового короля» Олега Кана: в ролике один из друзей Пашова вытащил из реки рыбу, занесенную в Красную книгу.

Срок привлечения к ответственности по этому делу, как пишет SakhaNews, уже истек.

Сам Пашов к этой рыбе не прикасался, уверяет издание. Вместе с тем следователи в ходе допроса предъявили депутату также обвинение по делам, по которым сейчас Олег Кан находится в международном розыске. Пашова могут этапировать на Сахалин, пишут журналисты.

Издание Skr.su отмечает, что задержание депутата может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей.

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«Крабовый король» обвиняется в заказном убийстве рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году, а также в контрабанде и занижении стоимости краба. Кан в 2020 году сбежал в Южную Корею, его объявили в международный розыск. По сведениям СМИ, Кан переписал свои активы на Пашова, после чего тот стал самым богатым депутатом России.

В сентябре 2020 года Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. Его возглавил депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, заработавший за год 6,2 миллиарда рублей. Он владелец компании «Монерон», которая занимается добычей краба.

30 марта 2020 года Южно-Сахалинский горсуд наложил арест на доли в трех компаниях — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания», а также на принадлежащие им автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения.

СКР подозревает все три ООО в том, что их фактическим владельцем является Кан. Кроме того, эти компании, по версии следствия, занимались занижением стоимости краба при экспорте в 2014—2015 годах. Общий размер ущерба государству был оценен в 210,3 миллиона рублей.

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