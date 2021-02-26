19:17 (мск), источник: Daily Storm
В Хабаровске задержали самого богатого депутата России по делу «крабового короля»
Дмитрия Пашова допросили
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Депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске. В 2020 году деловой журнал Forbes назвал его самым богатым госслужащим России (в его декларации указывался доход в 6,2 миллиарда рублей). Следователи допросили его в связи с публикацией видео про находящегося в розыске «крабового короля» Олега Кана: в ролике один из друзей Пашова вытащил из реки рыбу, занесенную в Красную книгу.
Сам Пашов к этой рыбе не прикасался, уверяет издание. Вместе с тем следователи в ходе допроса предъявили депутату также обвинение по делам, по которым сейчас Олег Кан находится в международном розыске. Пашова могут этапировать на Сахалин, пишут журналисты.
Издание Skr.su отмечает, что задержание депутата может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей.
«Крабовый король» обвиняется в заказном убийстве рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году, а также в контрабанде и занижении стоимости краба. Кан в 2020 году сбежал в Южную Корею, его объявили в международный розыск. По сведениям СМИ, Кан переписал свои активы на Пашова, после чего тот стал самым богатым депутатом России.
В сентябре 2020 года Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. Его возглавил депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, заработавший за год 6,2 миллиарда рублей. Он владелец компании «Монерон», которая занимается добычей краба.
30 марта 2020 года
СКР подозревает все три ООО в том, что их фактическим владельцем является Кан. Кроме того, эти компании, по версии следствия, занимались занижением стоимости краба при экспорте в 2014—2015 годах. Общий размер ущерба государству был оценен в 210,3 миллиона рублей.