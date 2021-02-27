Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 февраляМеждународный день белого медведя, открытие нейтрона, убийство Бориса Немцова и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
06:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Следствие поперхнулось на булках

Ознакомление с 700 томами злоупотреблений и коррупции в Минобороны обещает быть томным. Как стало известно «Ъ», военное следствие решило прервать затянувшееся ознакомление обвиняемых с материалами громкого уголовного дела о коррупции в продовольственном и других управлениях Минобороны. Бывшему начальнику буквально самого хлебного подразделения военного ведомства и его подчиненным инкриминируется получение откатов в сотни миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают, а один из них, не соглашаясь с выводами предварительного следствия, подал на него более сотни жалоб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», в 235-й гарнизонный военный суд (Москва) поступили ходатайства следователя по особо важным делам главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Виталия Данилова, который просит ограничить в ознакомлении с материалами дела бывших начальников отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина и отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства подполковника Алексея Гринюка.

Читайте также
Вместо службы морпехи строили дом родственникам своего командира

Они вместе с экс-начальником продуправления полковником Александром Бережным, а также бывшими руководителями аукционной комиссии военного ведомства гражданским служащим Александром Борувковым и отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны гражданином Юрием Решетниковым обвиняются ГВСУ СКР в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК).

Резонансное расследование было завершено еще в январе 2019 года, с тех пор фигуранты изучали материалы дела, составляющие 739 томов.

По версии следствия, сотрудников Минобороны в период с 2014 по 2017 год через посредника Александра Пожидаева (ст. 291.1 УК) коррумпировал (ст. 291 УК) предприниматель Алексей Калитин, контролировавший ООО «Профбизнес» и ООО «ТД Стиллаг».

За контракты на поставку оборудования для армейских столовых, кухонь, посуды и прочего предприниматель «откатил» военным чиновникам 640 млн руб.

Местами передач взяток за общее покровительство и попустительство по службе в виде «живых» денег и имущества ГВСУ СКР называет Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Волгоград и Тверскую область. О коррупционных схемах следствие узнало от самого господина Калитина, изначально попавшегося на относительно мелком, всего на 20 млн руб., мошенничестве (ст. 159 УК) в Северной столице. Потом его дело из регионального СКР по личному распоряжению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина передали в ГВСУ.

Адвокаты обвиняемых подтвердили «Ъ», что в отношении них и самих фигурантов пытаются ввести ограничения, отметив, что следствие стремится как можно быстрее довести до суда громкое дело. От более подробных комментариев они воздержались, ссылаясь на подписки о неразглашении.

При этом следует отметить, что если большинство обвиняемых и их защитников просто читает дело, то Юрий Решетников, отстаивая свою невиновность, подал в 235-й ГВС более сотни жалоб только в этом году. Обвиняемый в том числе просил, чтобы судьи признали незаконным постановление следователя о возбуждении в его отношении уголовного дела, предъявление обвинения, проведение обысков и даже заключение досудебных соглашений о сотрудничестве с некоторыми из фигурантов.

В частности, господин Решетников не согласен с тем, что он, по версии ГВСУ СКР, за взятки не допускал конкурентов ООО «Профбизнес» и ООО «ТД Стиллаг» до участия в минобороновских конкурсах. Впрочем, все попытки фигуранта решить судьбу своего уголовного преследования через суд пока тщетны — жалобы были отклонены или возвращены заявителю.

По версии следствия, господин Решетников в составе группы других обвиняемых получил взятки на общую сумму 368 млн 713 тыс. 800 руб., а своими действиями, опять же в группе лиц, нанес военному ведомству ущерб в 650 млн руб.

Адвокатов господина Решетникова, как и других фигурантов, решили ограничить в чтении дела 14 апреля. При этом срок следствия, в очередной раз продленный Александром Бастрыкиным до 30 апреля, составляет уже 49 месяцев. Предполагается, что к этой дате материалы расследований будут направлены на утверждение обвинения в прокуратуру, а из нее — в суд.

Читайте также
Командарма уличили в махинации с внучкой

Что касается господина Калитина, то арест в СИЗО ему еще в 2017 году заменили на домашний, однако за несоблюдение наложенных судом ограничений через год фигуранта вернули в изолятор. Добиваясь освобождения господина Калитина, его защита указывала, что в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он признал себя виновным в даче взяток, а раскаявшись, не только дал показания на других лиц, но и предоставил в распоряжение следствия «ряд письменных доказательств» их вины.

Сейчас с его компаний Минобороны в арбитраже активно взыскивает средства за незаконное обогащение и просроченные контракты. Однако присуждаемые военным суммы в десятки миллионов не идут ни в какое сравнение с предполагаемыми потерями.

Сам же господин Калитин через своих представителей не менее активно разбирается в судах с многочисленными должниками, которым еще несколько лет назад ссуживал деньги, а также претендует на активы других компаний.

Во всяком случае, один из ответчиков в санкт-петербургском арбитраже дал показания, что поданное к нему исковое заявление «является десятым в череде мошеннических исков, инициированных Калитиным Алексеем Вячеславовичем и его сообщниками с целью хищения денежных средств и компаний: Балтийский весовой завод и торговый дом “Спецтехмаш”». Иски были отклонены как арбитражем, так и судами общей юрисдикции.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Депутат предложил создать Русскую республику со столицей на Урале
«У Пашиняна есть последний шанс уйти без потрясений»
США решат вопрос о санкциях против России в течение «недель»
СМИ сообщили о задержании богатейшего депутата России
ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке
Боррель заявил о невозможности санкций в отношениях ЕС и России
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Метеорологи рассказали о глобальном похолодании в России
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Новости партнеров
Автор утки про "дворец" ещё в 2015 году отказался от всех своих слов
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
Снизить риски: эксперт – о вакцинации для пожилых
Факты о Навальном: как построил карьеру лидер оппозиции
Дети
17-летний сын Меладзе и Джанабаевой произвел фурор в сети (фото) Юноша отмечает день рождения
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Новости партнеров
Снизить риски: эксперт – о вакцинации для пожилых
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
С 1 марта 2021-го года Мишустин изменит пенсии. Принят новый закон
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь