Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
24Скончался актер Андрей Мягков
11:06 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 11 534

МОСКВА, 27 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 534. Общее количество инфицированных достигло 4 234 720, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:23 (мск)В Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник лайт»
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Туве (0,03%), Магаданской области, Еврейской АО (0,05%), Адыгее, Хакасии (0,08%).

Читайте также
Ученые выявили гибридный штамм коронавируса

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 951 в Санкт-Петербурге, 558 в Московской области, 395 в Нижегородской области, 296 в Воронежской области, 281 в Ростовской области. В настоящее время в России болеет 349 571 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 439 против 428 днем ранее, до 85 743. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 31 — в Московской области, 18 — в Ростовской области, по 15 — Красноярском крае и Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 825, до 976 739. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Днем ранее в столице выявили 1 336 инфицированных. За сутки в Москве зарегистрировали 41 смерть из-за нового заболевания. В общей сложности, по данным штаба, в городе умерли 15 007 заболевших (1,54%).

В столице были выписаны по выздоровлению 2 008 пациентов за сутки. За все время выздоровели 895 879 человек. В настоящее время продолжают лечение 65 853 человека.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 020, до 3 799 406. По данным штаба, уже вылечились 89,7% заразившихся в стране.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 538 пациентов в Санкт-Петербурге, 504 — в Московской области, 442 — в Нижегородской области, 387 — в Пермском крае, 325 — в Ростовской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
США решат вопрос о санкциях против России в течение «недель»
Компания Пригожина «Конкорд» раскрыла его адрес ФБР
Военных обвинили в краже 640 млн рублей
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
Роспотребнадзор разъяснил вопрос о вакцинации учителей от COVID
Боррель заявил о невозможности санкций в отношениях ЕС и России
Hi-Tech
NASA в недоумении: на спутниковых снимках над Россией заметили загадочные полосы Что это такое?
Авто
Как из обычного ВАЗ-2106 сделать автомобиль для гонок Наиболее демократичный способ построить автомобиль для участия в официальных автоспортивных соревнованиях — сделать это на базе «Жигулей». Авто Mail.ru рассказывает о самых оригинальных инженерных решениях на примере одного такого проекта
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Почему никто больше не увидит Шейнина на Первом канале
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Дети
17-летний сын Меладзе и Джанабаевой произвел фурор в сети (фото) Юноша отмечает день рождения
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 1 марта 2021 года: Мишустин озвучил решение по пенсиям
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь