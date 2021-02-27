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16:08 (мск), источник: РБК

На Украине произошел взрыв в больнице для заразившихся COVID-19

В городской больнице № 1 украинского города Черновцы произошел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы областной государственной администрации (ОГА) Черновицкой области Наталья Гусак.

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«В горбольнице № 1 произошел взрыв. Есть жертвы», — написала она в Facebook.

По словам Гусак, она находится на месте происшествия. В настоящее время ведется госпитализация пациентов в другие больницы, уточнила она. Причины взрыва, а также число погибших и пострадавших Гусак не назвала.

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Это медицинское учреждение принимает пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19.

В пресс-службе Черновицкого района подтвердили РБК факт взрыва. Других подробностей там оперативно предоставить не смогли.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в одной из палат, расположенной на втором этаже больницы (всего пять этажей), произошло возгорание кислородной трубы, после чего случился взрыв.

По данным ведомства, взрыв и последующий после него пожар произошли в 13:15 по местному времени (14:15 мск), спустя 15 минут возгорание было ликвидировано. «Вследствие данного события погиб один человек и пострадал один человек», — говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.

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