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11:10 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 11 359 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 359. Общее количество инфицированных достигло 4 246 079, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: AP 2020

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%) и в Магаданской области (0,06%).

В частности, за сутки было выявлено 939 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 617 — в Московской области, 387 в Нижегородской области, 295 — в Воронежской области, 284 — в Ростовской области.

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Число вылечившихся увеличилось за сутки на 12 391, до 3 811 797. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 228 пациентов в Санкт-Петербурге, 525 — в Московской области, 437 — в Нижегородской области, 312 — в Воронежской области, 304 — в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 348 160 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 379 против 439 днем ранее. Всего от инфекции умерли 86 122 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,03%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 30 — в Московской области, 16 — в Нижегородской области, по 14 — в Красноярском крае и Пермском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 737. Всего в столице с начала пандемии выявили 978 476 инфицированных.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 1 825 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 48 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 055 летальных исходов.

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