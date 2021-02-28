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20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Управление ООН по правам человека заявило о 18 погибших на протестах в Мьянме

Управление ООН по правам человека заявило, что получило «достоверную информацию» о том, что в результате разгона протестующих против переворота в Мьянме погибли по меньшей мере 18 человек и более 30 получили ранения.

Источник: AFP 2020

Протестующие в стране требуют, чтобы военные вернули власть гражданским лидерам. Правительство Мьянмы было свергнуто в результате государственного переворота 1 февраля.

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«По сообщениям, смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку», — перечисляются в заявлении ООН города Мьянмы, где состоялись протесты (цитата по AP).

«В различных местах, как сообщается, также применялся слезоточивый газ, как и светошумовые гранаты», — отмечается в документе.

В Управлении ООН осудили эскалацию насилия в отношении протестующих в Мьянме и призвали военных немедленно прекратить применение силы против мирных демонстрантов.

Напомним, в начале февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста.

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