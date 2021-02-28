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22:14 (мск), источник: Life.ru

В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек

В посёлке Кудьма Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом сообщает Ni Mash.

Источник: Reuters

Тела бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье.

По данным Пятого канала, двое вооружённых злоумышленников движутся на автомобиле KIA Cerato в сторону Москвы из подмосковного Дмитрова. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижегородской области задержали подростка, убившего девушку-инвалида.

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