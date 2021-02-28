22:14 (мск), источник: Life.ru
В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек
В посёлке Кудьма Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом сообщает Ni Mash.
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