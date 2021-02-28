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23:11 (мск), источник: Life.ru

Подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом задержаны

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

Трое подозреваемых в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области задержаны во Владимире. Об этом сообщает Ni Mash.

По данным телеграм-канала, главный подозреваемый в совершении преступления — 30-летний рабочий, трудившийся в коттедже убитых. Сообщники помогали ему скрыться.

Также стали известны некоторые подробности убийства семьи. 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка были задушены. Их 41-летняя невестка зарезана, а перед этим изнасилована. Кроме того, преступники убили её пятилетнего сына. Его старшая сестра (13 лет) чудом выжила. Девочка ушла на тренировку и не успела вернуться домой.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

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