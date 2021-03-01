Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 мартаВсемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса и открытие Йеллоустонского национального парка
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
11:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: секретная служба США разыскивает хакера, похитившего данные 22 военных

ТАСС, 1 марта. Секретная служба США объявила в розыск якобы связанного с Россией хакера, который похитил личные данные 22 военных, удостоенных медали почета Конгресса США. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал The Daily Beast со ссылкой на попавший в его распоряжение ордер на обыск.

Источник: Reuters

По данным портала, целью похищения было использование данных для покупки дорогостоящих товаров через магазины для военнослужащих. В результате преступных действий хакеру удалось приобрести товары на сумму около $55 тыс. Утверждается, что купленные товары были разосланы по 20 разным адресам на территории США, а затем пересланы в Россию.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергают заявления Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам против США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности «являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным
В России изменилась процедура начисления детских пособий
В России выявили 11 571 случаев коронавируса за сутки
Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Пересохшие каналы в Венеции показали на фото
Суд арестовал самого богатого депутата России до 26 апреля
Названо необычное свойство шоколада для здоровья
Gnezdo.ru
СССР, о котором нам не рассказывали
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Авто
Kia подготовила спецсерию для четырех моделей Автомобили будут выпущены ограниченной партией
Кино
Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач Актер предложить цензурировать все, что показывают массовому зрителю
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 879
Забавные картинки 506
Забавные картинки 499
С 23 февраля! Картинки. 456
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь