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05:57 (мск), источник: Daily Storm

Суд арестовал самого богатого депутата России до 26 апреля

Дмитрий Пашов будет находиться в следственном изоляторе Хабаровска.

Источник: Reuters

Суд Хабаровска арестовал депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 26 апреля. Правоохранители задержали Пашова в конце февраля в рамках уголовного дела «крабового короля» Олега Кана. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) ходатайствовала не заключать Пашова под стражу.

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«Да, суд принял такое решение [заключить Пашова под стражу на два месяца]. Мы [АРСО] в своем ходатайстве просили суд не заключать под стражу», — сообщил агентству «Интерфакс» президент организации, депутат облдумы Максим Козлов.

Он также отметил, что считает заключение под стражу по экономическим делам неправильным. При этом Козлов отказался пояснить обстоятельства дела Пашова, сославшись на неосведомленность в этом вопросе. Он также заявил, что причины задержания депутата областной думы ему неизвестны.

В суде изданию информацию об аресте депутата облдумы подтвердили. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля, пояснил агентству собеседник. По его словам, Пашов пока будет находиться в СИЗО Хабаровска.

Депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске 26 февраля. В 2020 году деловой журнал Forbes назвал его самым богатым госслужащим России (в его декларации указывался доход в 6,2 миллиарда рублей). Следователи допросили его в связи с публикацией видео про находящегося в розыске «крабового короля» Олега Кана: в ролике один из друзей Пашова вытащил из реки рыбу, занесенную в Красную книгу.

«Крабовый король» обвиняется в заказном убийстве рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году, а также в контрабанде и занижении стоимости краба. Кан в 2020 году сбежал в Южную Корею, его объявили в международный розыск. По сведениям СМИ, Кан переписал свои активы на Пашова, после чего тот стал самым богатым депутатом России.

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