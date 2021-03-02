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14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роскосмос» подтвердил кражу оборудования с Байконура

С одной из стартовых площадок космодрома «Байконур» похитили оборудование, идет расследование, сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ», входит в «Роскосмос»). По данным РЕН ТВ, похищены детали с драгоценными редкоземельными металлами.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время управлением МВД России на комплексе “Байконур” проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», — сообщила пресс-служба «ЦЭНКИ» «РИА Новости».

По данным телеканала, о пропаже в полицию сообщил начальник службы охраны космического центра «Южный» ЦЭНКИ. По его словам, в последний раз детали видели на площадке 1 февраля, а 19 февраля их там уже не было. Дверь сооружения, где находится стартовая площадка, была взломана. Материальный ущерб оценен более чем в 5 тыс. руб. Стартовая площадка по периметру ограждена колючей проволокой, натянутой на столбы высотой более двух метров, при этом сигнализации там нет. Внутри площадку охраняют девять человек, с внешней стороны — патруль полиции.

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