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20:55 (мск), источник: РБК

Врача в Минске приговорили к двум годам по делу о смерти оппозиционера

Суд Московского района Минска вынес приговор врачу Городской больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину по делу о разглашении врачебной тайны после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщил портал Tut.by.

Источник: AP 2020

Суд признал медика виновным «в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия».

Судья Светлана Бондаренко приговорила Сорокина к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как поясняет портал, через год, если он не совершит никаких правонарушений, наказание будет снято. Также Сорокин должен выплатить штраф в размере 1450 белорусских рублей (около 40 тыс. российских рублей).

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По делу о разглашении врачебной тайны также осудили журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу 2,9 тыс. белорусских рублей (около 82,4 тыс. российских рублей).

Дело против врача и журналистки завели после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. Tut.by тогда сообщил, что вечером тот вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать повешенные протестующими против результатов президентских выборов красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

В СК Белоруссии утверждали, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения. А в материале, который был опубликован журналисткой, говорилось, что Бондаренко был трезв. Борисевич при подготовке материала основывалась на словах врача.

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По версии следствия, Сорокин сообщил Борисевич о состоянии Бондаренко, и это якобы повысило напряженность в обществе и создало атмосферу недоверия к госорганам. «Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну», — отметили в Генпрокуратуре.

Многотысячные протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Протестующие и оппозиция не признают эти результаты, они требуют отставки Лукашенко. Сам Лукашенко заявлял, что протесты являются следствием работы западных спецслужб.

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