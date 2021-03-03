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07:24 (мск), источник: Известия

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуг», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Об этом 3 марта сообщило «РИА Новости».

Источник: Reuters

В письме говорится о том, что в отношении получателя вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для оформления выплат предлагается перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС. О том, что письмо мошенническое, ясно говорил и адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.

Письмо содержало типичные элементы сообщений с настоящего портала «Госуслуг»: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.

После перехода по указанной в письме ссылке, открывается окно, в котором жертва должна указать номер своей банковской карты для «получения» денег.

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Как объяснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, поскольку не требует больших затрат, но при этом имеет большой охват потенциальных жертв.

«Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — подчеркнул он.

Ранее в среду сообщалось, что в России появилась новая схема обмана, в соответствии с которой мошенники начисляют деньги гражданину якобы по ошибке, а затем просят вернуть средства по другим реквизитам.

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