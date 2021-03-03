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15:36 (мск), источник: Югополис

​Анапу заволокло паутиной после нашествия пауков

Карантин в городе вводить не будут.

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В первых числах марта жители Анапы стали свидетелями необычного зрелища. Все деревья и кусты, машины, лавочки и прочие поверхности на улице оказались обтянуты паутиной. Особенно много паутины наблюдалось в станице Анапской и микрорайоне Алексеевский.

«В Анапе произошло что-то несуразное. Все покрыто паутиной: машины, кусты, все абсолютно белое», — говорит на видео жительница города.

Специалисты объяснили это явление тем, что после потепления в плавнях вылупилось из яиц множество пауков. Хоть эта ситуация и редкая, но карантин в городе вводить не будут.

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