15:36 (мск), источник: Югополис
Анапу заволокло паутиной после нашествия пауков
Карантин в городе вводить не будут.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В первых числах марта жители Анапы стали свидетелями необычного зрелища. Все деревья и кусты, машины, лавочки и прочие поверхности на улице оказались обтянуты паутиной. Особенно много паутины наблюдалось в станице Анапской и микрорайоне Алексеевский.
«В Анапе произошло
Специалисты объяснили это явление тем, что после потепления в плавнях вылупилось из яиц множество пауков. Хоть эта ситуация и редкая, но карантин в городе вводить не будут.