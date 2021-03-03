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3 марта, источник: ТАСС

В Швеции расследуют нападение в Ветланде как покушение на убийство

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Полиция изменила классификацию нападения в городе Ветланда, расположенного в провинции Йёнчёпинг на юге Швеции, и расследует покушение на убийство, хотя при этом одновременно выясняет возможные «террористические мотивы». Она пока не комментирует данные о гражданстве, а также мотиве подозреваемого, заявили на пресс-конференции в среду представители местной полиции.

Источник: Reuters

«Сейчас мы начали предварительное расследование о покушении на убийство, это наша криминальная классификация. В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать террористические мотивы, но на данный момент я не могу сказать, почему. Мы выясняем, есть ли террористические мотивы, но следствие должно это показать, в этом мы тесно сотрудничаем с полицией безопасности СЕПО», — пояснила начальник полицейского участка Йёнчёпинг Малена Гран.

«На данном этапе мы не комментируем гражданство», — отметил начальник полицейского участка Хёгландет Юнас Линдель.

«Мы пока не можем назвать мотив, — добавила Гран. — Мы не можем раскрыть деталей, связанных с расследованием».

По ее словам, во второй половине дня полиция получила несколько телефонных звонков о нападении с неким предметом, на место происшествия сразу были направлены патрули. Во время задержания нападавший, который ранее был известен полиции в связи с преступлениями меньшей тяжести, был ранен, его доставили в больницу, о его состоянии полиция пока ничего не сообщает, его допрос пока проведен не был.

По словам Линделя, у восьми пострадавших ранения разной степени тяжести.

Правоохранители не раскрывают, идет ли речь о случайных прохожих или нет.

Полиция проводит расследование и оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.

Восемь жителей города Ветланда получили в среду ранения в результате нападения неизвестного.

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