В Швеции расследуют нападение в Ветланде как покушение на убийство

«Сейчас мы начали предварительное расследование о покушении на убийство, это наша криминальная классификация. В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать террористические мотивы, но на данный момент я не могу сказать, почему. Мы выясняем, есть ли террористические мотивы, но следствие должно это показать, в этом мы тесно сотрудничаем с полицией безопасности СЕПО», — пояснила начальник полицейского участка Йёнчёпинг Малена Гран.
«На данном этапе мы не комментируем гражданство», — отметил начальник полицейского участка Хёгландет Юнас Линдель.
«Мы пока не можем назвать мотив, — добавила Гран. — Мы не можем раскрыть деталей, связанных с расследованием».
По ее словам, во второй половине дня полиция получила несколько телефонных звонков о нападении с неким предметом, на место происшествия сразу были направлены патрули. Во время задержания нападавший, который ранее был известен полиции в связи с преступлениями меньшей тяжести, был ранен, его доставили в больницу, о его состоянии полиция пока ничего не сообщает, его допрос пока проведен не был.
По словам Линделя, у восьми пострадавших ранения разной степени тяжести.
Правоохранители не раскрывают, идет ли речь о случайных прохожих или нет.
Полиция проводит расследование и оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.
Восемь жителей города Ветланда получили в среду ранения в результате нападения неизвестного.