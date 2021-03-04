SpaceX отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем

Как сообщает The New York Times, сигнал о проблеме на борту подали компьютеры, это произошло за доли секунды до старта, уже после того, как двигатели заработали.
Изначально было неясно, будет ли организована вторая попытка запуска сегодня, однако позже SpaceX сообщила, что проведет повторный запуск. Для этого необходимо будет слить топливо и заново заправить ракету.
О том, что пуск все-таки состоится, написал в Twitter глава компании Илон Маск. Для этого потребуется провести с ракетой некоторые манипуляции, в том числе с топливом для нее, уточнил он.
Ракета-носитель Starship по замыслу создателей сможет доставлять грузы на Луну и Марс, возвращаясь после этого на Землю.
У Starship уже было несколько прототипов, однако их испытания по большей части заканчивались неудачно. В мае 2020 года опытный образец взорвался через две минуты после запуска двигателя. В результате ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки.
В ноябре неудачно прошли стратегические огневые испытания прототипа ракеты, которые предполагают зажигание двигателей без запуска. После проверки SpaceX обнаружила расплавленные детали.
В декабре прототипу ракеты удалось взлететь, он достиг заданной высоты, однако при посадке он неровно опустился на площадку, после чего взорвался. Такая же участь постигла образец ракеты во время испытаний в феврале — при посадке он ударился о землю и взорвался.