Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 мартаОткрытие памятника Минину и Пожарскому, премьера «Лебединого озера» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
02:47 (мск), источник: ТАСС

Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск). Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Видно было, что часть корпуса охвачена пламенем. Спустя несколько минут после этого корабль взорвался.

Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной этого стали неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.

Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы взрывались при касании площадки.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным
США заявили о «деструктивной роли» России в мире
Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19
Эксперты объяснили резкий рост стоимости авиаперелетов
Фото на миллион: американец «поймал» МКС на фоне Луны
Анапу заволокло паутиной после нашествия пауков (видео)
Нападение в Швеции расследуют как покушение на убийство
Здоровье
Модель уменьшила лоб и стала предметом насмешек в сети Она изменила высоту лба на три сантиметра.
Hi-Tech
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max с камерой на 108 Мп раскрыли до анонса Недорогой камерофон
Авто
Только половина водителей проходит ТО честно За диагностическими картами на СТО приезжает лишь 55% водителей
Кино
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов расскажет о болезни, с которой борется
Новости партнеров
Хищения, растраты и шантаж: в чем замешан лидер оппозиции
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дети
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями Беременность актрисы держалась в секрете
Леди
69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме Компанию актрисе составили Макеева, Ардова и другие звезды
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь