Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе

Starship SN10 has EXPLODED! ? pic.twitter.com/OMdhYGHBU7— Everything SpaceX (@spacex360) March 3, 2021
02:47 (мск), источник: ТАСС
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Starship SN10 стартовал в районе
Видно было, что часть корпуса охвачена пламенем. Спустя несколько минут после этого корабль взорвался.
Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной этого стали неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.
Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы взрывались при касании площадки.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.