16:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Мосгорсуд прекратил дело врача Мисюриной об убийстве по неосторожности
Мосгорсуд снова отменил приговор и прекратил дело
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«Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в
В январе 2018 года врача осудили на два года лишения свободы по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Приговор вызвал общественный резонанс, в апреле Мосгорсуд отменил его.