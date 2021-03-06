Эхинококк на второе

Член профильного комитета Госдумы Алексей Куринный считает, что виновники и обстоятельства так и не были выявлены, а также настаивает, что аутсорсинг в питании для военных необходимо запретить, поскольку это связано с боеготовностью армии.
Военной прокуратурой Центрального военного округа (ЦВО) после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд Ульяновска уголовное дело о заражении эхинококкозом 74 воспитанников суворовского училища. Об этом сообщила на своем официальном сайте Главная военная прокуратура РФ. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы), было предъявлено двум женщинам — инженеру-технологу суворовского училища, которая должна была контролировать качество исполнения услуги по питанию суворовцев, и заведующей производством ООО «Торговый дом СПП» (компания, обеспечивавшая по контракту питание суворовцев).
Как сообщает ведомство, было установлено, что «в результате допущенных указанными лицами систематических нарушений санитарно-эпидемиологических правил при организации питания учащихся в декабре 2017 года произошло массовое заболевание эхинококкозом воспитанников училища, повлекшее причинение трем их них тяжкого вреда здоровью, семидесяти одному — вреда здоровью средней тяжести».
Эхинококкоз — длительное хроническое заболевание, которое развивается при паразитировании у человека личинок эхинококков, которые впоследствии поражают печень, легкие, головной мозг, иногда другие органы.
По словам медиков и эпидемиологов, многие из заболевших суворовцев даже после лечения уже не смогут продолжить военную карьеру по состоянию здоровья.
Заболевание было выявлено случайно при лечении другой болезни у одного из воспитанников училища. В январе 2019 года после жалоб родителей суворовцев было проведено массовое обследование воспитанников, показавшее наличие заболевания у 25 курсантов. Первоначально представители училища и эпидемиологи заявляли, что вина пищеблока «маловероятна», а заражение, скорее, могло произойти от собаки, которую, возможно, гладить воспитанники.
Уголовное дело было возбуждено 4 февраля 2019 года, а затем «в связи с актуальностью и сложностью» передано в военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЦВО. Следствие рассматривало три основные версии:
- поставка некачественных продуктов с личинками эхинококка;.
- недостаточная термическая обработка мяса и нарушение санитарно-эпидемиологических правил при мытье продуктов;.
- умышленные действия третьих лиц по заражению пищи в процессе ее приготовления в столовой.
Компания «Торговый дом СПП» (ТД СПП) специализируется на услугах по предоставлению горячего питания в различные государственные учреждения. В сфере ее действия большинство детсадов и общеобразовательных школ правобережья Ульяновска. В 2018 году региональное управление ФАС заявило о картельном сговоре между ТД СПП и компанией «Альтернатива», позволившем им поделить рынок соцпитания Ульяновска.
В военном следственном управлении ЦВО от комментариев и дополнительных пояснений отказываются. В суворовском училище также отказались от комментариев, пояснив, что «инженер-технолог» уже уволена.
Узнать позицию защиты не удалось — в ВСУ ЦВО называть фамилии адвокатов отказались, Ленинский районный суд на запрос «Ъ» не ответил.
Между тем кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, после обращения которого к генпрокурору и руководителю СКР и было возбуждено уголовное дело, считает, что конкретные причины заражения так и не выявлены.
По его словам, из направленных ему ответов следственных органов следовало, что «экспертизы не выявили механизм и конкретный источник заражения». «Слишком поздно были обнаружены последствия заражения, поздно возбуждено уголовное дело, когда уже какие-либо следы эхинококка найти просто невозможно. Нарушений санитарно-эпидемиологических правил у компании было много, но реальная причина и источник не обнаружены. И пока это выглядит как попытка наказать кого-то при отсутствии достоверных сведений», — сказал депутат. Он не исключает, что в суворовском училище «могла быть и диверсия», поскольку только халатность вряд ли могла привести к столь массовому заражению. «Я считаю, что аутсорсинг в системе питания военных следует вообще отменить, потому что это напрямую связано с боеготовностью армии», — настаивает депутат.
Ульяновский юрист Дмитрий Старчиков, занимающийся проблемами здравоохранения и знакомившийся с обстоятельствами дела, считает, что «всю вину пытаются спихнуть на мелких работников», хотя реальные причины надо искать в другом — в системе отбора аутсорсеров, среди людей, которые участвовали в этом процессе.