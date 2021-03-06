03:12 (мск), источник: Коммерсантъ
У берегов Приморья загорелось судно с 30 рыбаками
Рыболовецкое судно «Витим» горит у острова Аскольд в Приморье, сообщает управление МЧС по региону. Экипаж из 30 человек готовится к эвакуации.
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«В 7:00 поступило сообщение о том, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд (Японское море) горит рыболовецкое судно “Витим”. Возгорание произошло в рыбном цеху», — сказано на сайте МЧС по Приморью.
На помощь направлены спасательные буксиры «Спасатель Заборщиков» и «Лазурит», также туда следуют рыболовное судно «Ультимат» и теплоход Ocean Pride-1, вертолет МИ-8 со спасателями готовится к вылету.
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