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03:12 (мск), источник: Коммерсантъ

У берегов Приморья загорелось судно с 30 рыбаками

Рыболовецкое судно «Витим» горит у острова Аскольд в Приморье, сообщает управление МЧС по региону. Экипаж из 30 человек готовится к эвакуации.

«В 7:00 поступило сообщение о том, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд (Японское море) горит рыболовецкое судно “Витим”. Возгорание произошло в рыбном цеху», — сказано на сайте МЧС по Приморью.

На помощь направлены спасательные буксиры «Спасатель Заборщиков» и «Лазурит», также туда следуют рыболовное судно «Ультимат» и теплоход Ocean Pride-1, вертолет МИ-8 со спасателями готовится к вылету.

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