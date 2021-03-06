На реке Обь произошел пожар после утечки на трубопроводе

«6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием», — рассказал он.
По его словам, этот участок был оперативно локализован. Сейчас ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода, уточнил представитель компании. «Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора», — добавил он.
Как уточнили в компании, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км, рисков для населения и окружающей среды нет.
Об аварии в акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска также сообщается на сайте Росприроднадзора. «В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы для установления причин происходящего и оценки нанесенного вреда экологии», — говорится в сообщении.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram также сообщила о пожаре, возникшем, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. Она отметила, что следит за ситуацией и находится на связи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.
Руководитель регионального Росприроднадзора Сергей Пикунов рассказал ТАСС, что в пойме реки Оби произошел разлив нефтепродуктов. По его словам, в том месте проходят две трубы разных компаний, и сейчас специалисты устанавливают, какая из них стала причиной аварии.
Как сообщает портал 86.ru со ссылкой на очевидцев, огонь горит на льду Оби, ощущается сильный запах нефти. В результате пожара пострадал снегоходчик, он получил ожоги лица, передает издание.
О том, что при пожаре пострадал человек, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным «Интерфакса», пострадавший получил ожоги и после получения первичной помощи был отпущен на амбулаторное лечение.
ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники передают, что площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.
В мае прошлого года в Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошел разлив из хранилища более чем 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за нанесенный экологии ущерб.
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