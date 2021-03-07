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10:49 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 10 595, до 4 322 776. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,5% от общего числа заразившихся.

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Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 368 против 441 днем ранее, до 89 094. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 534. Всего в столице с начала пандемии выявили 990 395 заболевших.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 820 заразившихся. За сутки умерли от инфекции 47 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 394 летальных исхода.

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