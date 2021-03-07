В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.
Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 368 против 441 днем ранее, до 89 094. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%, следует из данных штаба.
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 534. Всего в столице с начала пандемии выявили 990 395 заболевших.
Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 820 заразившихся. За сутки умерли от инфекции 47 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 394 летальных исхода.