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20:06 (мск), источник: ТАСС

Названа вероятная причина пожара на подводном трубопроводе в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 марта. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара на подводном трубопроводе на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры могла стать искра рыбацкого снегохода «Буран». Об этом сообщили журналистам в администрации города Сургута.

«По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода “Буран”, на котором передвигались рыбаки. В результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина», — говорится в сообщении.

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Власти рекомендовали жителям прилегающих к месту аварии территорий не выдвигаться на водные объекты до полного устранения последствий происшествия. Спасателями и сотрудниками УМВД России по городу Сургуту будет ежедневно вестись патрулирование акватории реки.

Решением рабочей группы также вступил в силу временный запрет на рыбную ловлю.

Отмечается, что региональный гидрометцентр в течение трех дней должен выполнить отбор и анализ пробы атмосферного воздуха и поверхностных вод на содержание нефтепродуктов на реке Обь, а также в районах городов Мегион, Сургут и Нефтеюганск.

В субботу в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании «Сибуртюменьгаз», в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. Пострадал один человек.

По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов, в данный момент возгорание ликвидировано.

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